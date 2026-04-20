Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Bei Kontrolle: Zwei als gestohlen gemeldete Pkw sichergestellt; Falscher Wasserableser floh mit Goldschmuck; Hakenkreuze auf Spielplatz festgestellt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Bei Kontrolle: Zwei als gestohlen gemeldete Pkw sichergestellt - Hanau

(me) Zwei als gestohlen gemeldete Autos der Marke Toyota stellten Ordnungshüter des Hanauer Polizeireviers am Freitagmittag sicher, nachdem diese in der Folge einer Verkehrskontrolle auf diese aufmerksam geworden waren. Gegen 12 Uhr hielten die beiden Polizeibeamten einen schwarzen Toyota Corolla mit ausländischer Zulassung an. Bei der Überprüfung der Daten des 19-jährigen Fahrers und seines Wagens stellten die Ordnungshüter fest, dass der Kleinwagen aufgrund Abhandenkommens zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Im Zuge der weiteren Ermittlungen fand die Streife in der Nähe der Kontrolle, die in der Dr.-Schwabe-Straße stattfand, einen schwarzen SUV auf. Eine Überprüfung des RAV4 ergab, dass auch dieser als gestohlen gemeldet worden war und die angebrachten ausländischen Kennzeichen nicht zu diesem gehörten. Als Resultat der Kontrolle sind zwei sichergestellte Wagen und eine vorläufig festgenommene Person festzuhalten. Gegen diese wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.

2. Falscher Wasserableser floh mit Goldschmuck - Hanau

(cb) Am Freitag, zwischen 11 und 16 Uhr, klingelte ein etwa 40-jähriger Mann an der Wohnungstür einer Frau im Kiefernweg (einstellige Hausnummern). Dieser bat um Einlass, denn er müsse den Wasserzählerstand ablesen. Die Seniorin ließ ihn daraufhin in ihre Wohnung ein. Nachdem der vermeintliche Ableser die Wohnung kurze Zeit später verlassen hatte, bemerkte die Rentnerin, dass der Unbekannte im Schlafzimmer mehrere Schränke geöffnet hatte und mit Goldschmuck und Bargeld im Wert von 1.000 Euro geflohen war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchtete der Langfinger über die Kiefernstraße in unbekannte Richtung. Die Beamten des Fachkommissariats in Hanau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Rufnummer 06181 100-123 Zeugenhinweise entgegen.

3. Zeugensuche nach Parkplatzrempler - Hanau

(me) Die Beamten des Polizeireviers Hanau suchen weiterhin nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, zu dem es bereits am Samstag (11. April), zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr, kam. Auf dem Parkplatz mehrerer Einkaufsläden in der Senefelderstraße (einstellige Hausnummern) stieß der oder die Unbekannte vermutlich beim Rangieren gegen einen schwarzen BMW und richtete an diesem einen Schaden von 1.000 Euro an. Anstatt den Zusammenstoß zu melden, fuhr die Wagenlenkerin oder der Wagenlenker einfach davon. Zeugenhinweise nimmt die Wache "Am Freiheitsplatz" unter der 06181 100-120 entgegen.

4. Wohnungseinbruch: Zeugen gesucht! - Hanau

(cb) Schmuck und Parfüm im Wert von knapp 5.000 Euro erbeuteten Einbrecher, nachdem sie am Samstag in eine Wohnung im Wallweg (10er Hausnummern) eingestiegen waren. Vermutlich verschafften sich die Unbekannten zwischen 16 Uhr und 21 Uhr unbemerkt Zutritt zum Hausflur des Mehrfamilienhauses. Anschließend begaben sie sich zu einer Wohnungstür und öffneten diese gewaltsam, wodurch ein Sachschaden von etwa 100 Euro entstand. Nachdem sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht hatten, flüchteten sie. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

5. Einbrecher nahmen Schmuck und Bargeld mit - Hanau

(fg) Im Stadtteil Großauheim sind Einbrecher am Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in der John-F.-Kennedy-Straße (10er-Hausnummern) eingestiegen und haben Schmuck sowie Bargeld mitgenommen. Wie die Unbekannten in die Wohnung gelangten, steht bislang nicht fest. Fakt ist jedoch, dass sie mehrere Räume aufgesucht und nach Beute durchwühlt haben. Der Einbruch ereignete sich zwischen 11 Uhr und 17 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

6. Hakenkreuze auf Spielplatz festgestellt - Maintal

(cb) Ein Mitteiler verständigte am Sonntagnachmittag die Polizei über Hakenkreuz-Schmierereien, die Unbekannte auf einem Spielplatz in der Ascher Straße hinterlassen hatten. Die eingesetzten Beamten stellten kurz vor 17 Uhr zwei Hakenkreuze auf einer Sitzbank fest, bevor sie diese unkenntlich machten. Wann die Kritzeleien hinterlassen wurden, ist noch unklar. Hinweise zu dem oder den Verursachern nimmt die Staatsschutzabteilung rund um die Uhr unter der Kripo-Hotline 06181 100-123 entgegen.

7. Auseinandersetzung in Bushaltestelle eskalierte: Zeugen gesucht! - Erlensee

(cb) Im Bereich einer Bushaltestelle "Am Rathaus" kam es am Freitagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Minderjährigen im Alter von 13 bis 16 Jahren und einem 33-jährigen Mann aus Erlensee. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gingen die drei jungen Personen gegen 16.50 Uhr an dem Älteren vorbei, welcher an der Bushaltestelle saß. Hierbei sollen die Teenager wohl etwas Beleidigendes zu dem Mann aus Erlensee gesagt haben, woraufhin dieser den Teenagern hinterhergelaufen sei. Im weiteren Verlauf soll es zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein, bei dieser soll es auch zu gegenseitigen Schlägen und Tritten gekommen sein. Der 33 Jahre alte Mann erlitt hierbei Verletzungen und musste im Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Bei ihm wurde zudem eine Blutprobe entnommen. Die Polizei in Langenselbold hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der wechselseitigen Körperverletzung aufgenommen. Aufgrund widersprüchlicher Angaben der beteiligten Personen werden weitere Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 911550 bei den Ermittlern zu melden.

8. Verkehrssicherheitswoche: Polizei nahm Verkehrsteilnehmende und ihre Fahrzeuge in Augenschein - Schlüchtern

(me) Vom 12. April bis zum 16. April fand die sich jährlich wiederholende Verkehrssicherheitswoche der Polizeistation Schlüchtern statt. Mit den in dieser Woche stattfindenden Kontrollaktionen möchten die Polizei und insbesondere die Beamten der Station in der Lotichiusstraße die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden noch weiter erhöhen.

Hierzu richteten die Polizisten in und um Schlüchtern mehrere Kontrollstellen ein. An diesen überprüften die Ordnungshüter hierbei über 200 Fahrzeuge und knapp 300 Personen. Bei ihren Überprüfungen leiteten die Einsatzkräfte 135 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen diverser Verstöße in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr ein. Darunter auch drei Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Neben Ordnungswidrigkeiten eröffneten die Gesetzeshüter auch eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Aufgrund der zu dieser Zeit stattfindenden europaweiten Aktionswoche "Roadpol Speed" wurden am Dienstag (14. April) und am Donnerstag (16. April) ebenso Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei konnte ein Verkehrsteilnehmer bei erlaubten 30 km/h mit 57 km/h gemessen werden. Zudem nahmen die Ordnungshüter am gestrigen Sonntag Zweiradfahrer zwischen Steinau und dem Stadtteil Marjoß unter die Lupe (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6258513).

Weitere Kontrollen sollen in Zukunft folgen.

Offenbach, 21.04.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell