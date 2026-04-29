Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach - Farbschmiererei an Kirche - Zeugen gesucht

Offenbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag (26.04.2026), 12:00 Uhr, und Dienstag (28.04.2026), 20:10 Uhr, kam es in der Obergasse zu einer Sachbeschädigung an einer dortigen Kirche. Bislang unbekannte Täter beschmierten die Fassade des Gebäudes mit Farbe und verursachten dadurch einen Sachschaden, der nach ersten Schätzungen bei circa 1.000 Euro liegt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

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