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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Neunjähriger leicht verletzt

POL-PDLD: Freimersheim - Neunjähriger leicht verletzt
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Freimersheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Rathausstraße ist gestern Abend (28.04.2026, 18 Uhr) ein neunjähriger Radfahrer mit dem Anhänger eines kreuzenden Lkw zusammengestoßen. Dabei stürzte der Junge zu Boden und erlitt Schürfwunden an beiden Knien und Ellenbogen. Die ärztliche Erstversorgung erfolgte vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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