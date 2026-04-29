POL-PDLD: Freimersheim - Neunjähriger leicht verletzt
Freimersheim (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in der Rathausstraße ist gestern Abend (28.04.2026, 18 Uhr) ein neunjähriger Radfahrer mit dem Anhänger eines kreuzenden Lkw zusammengestoßen. Dabei stürzte der Junge zu Boden und erlitt Schürfwunden an beiden Knien und Ellenbogen. Die ärztliche Erstversorgung erfolgte vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst
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