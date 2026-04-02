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Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Drogenhandel - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (01.04.2026, gegen 15:30 Uhr), nahmen Zivilkräfte der 
Polizei einen 28-jährigen Algerier fest der im Verdacht steht, 
illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. 

Die Beamten beobachteten in einer Parkanlage zwischen dem Neuenteich 
und der Wortmannstraße in Wuppertal-Elberfeld zwei verdächtige 
Personen. Der Tatverdächtige holte dabei einen Beutel aus seiner 
Jackentasche hervor, holte aus diesem eine kleine Tüte heraus und 
händigte diese einem ebenfalls 28-Jährigen aus. In der Folge wurde 
dem Tatverdächtigen mutmaßlich Bargeld übergeben.  

Nachdem zunächst der Käufer die Parkanlage verließ, kontrollierten 
ihn Einsatzkräfte in der Straße Hofkamp. Dort fanden Polizisten bei 
einer Durchsuchung Betäubungsmittel bei denen es sich vermutlich um 
Haschisch handelt.

Sodann wurde auch der tatverdächtige Algerier kontrolliert. Da sich 
der Mann nicht ausweisen konnte, durchsuchten Zivilkräfte die Person 
nach Ausweisdokumenten. Dabei fanden die Beamten in der Jackentasche 
ein Einhandmesser. Zudem konnten Betäubungsmittel in diversen 
Verpackungseinheiten und Bargeld in szenetypischer Stückelung 
aufgefunden werden. Zur weiteren Bearbeitung nahmen die Zivilkräfte 
den Mann vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der 28-jährige algerische 
Staatsbürger, der im Inland über keinen festen Wohnsitz verfügt, 
heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die Anordnung zur 
Untersuchungshaft zu entscheiden.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert
Tel.: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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