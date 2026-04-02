Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Drogenhandel - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (01.04.2026, gegen 15:30 Uhr), nahmen Zivilkräfte der Polizei einen 28-jährigen Algerier fest der im Verdacht steht, illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Die Beamten beobachteten in einer Parkanlage zwischen dem Neuenteich und der Wortmannstraße in Wuppertal-Elberfeld zwei verdächtige Personen. Der Tatverdächtige holte dabei einen Beutel aus seiner Jackentasche hervor, holte aus diesem eine kleine Tüte heraus und händigte diese einem ebenfalls 28-Jährigen aus. In der Folge wurde dem Tatverdächtigen mutmaßlich Bargeld übergeben. Nachdem zunächst der Käufer die Parkanlage verließ, kontrollierten ihn Einsatzkräfte in der Straße Hofkamp. Dort fanden Polizisten bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel bei denen es sich vermutlich um Haschisch handelt. Sodann wurde auch der tatverdächtige Algerier kontrolliert. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, durchsuchten Zivilkräfte die Person nach Ausweisdokumenten. Dabei fanden die Beamten in der Jackentasche ein Einhandmesser. Zudem konnten Betäubungsmittel in diversen Verpackungseinheiten und Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden werden. Zur weiteren Bearbeitung nahmen die Zivilkräfte den Mann vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der 28-jährige algerische Staatsbürger, der im Inland über keinen festen Wohnsitz verfügt, heute dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat über die Anordnung zur Untersuchungshaft zu entscheiden.

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