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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter beleidigt und geschlagen - Bundespolizei sucht Zeugen

Plochingen (ots)

Am Freitagabend (20.03.2026) wurde ein Zugbegleiter am Bahnhof Plochingen beleidigt und geschlagen. Zuvor hatte er den Tatverdächtigen auf die Maulkorbpflicht für Hunde aufmerksam gemacht.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll der bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 18:00 Uhr, zusammen mit seinem Pitbull, einen Regionalexpress in Fahrtrichtung Stuttgart betreten haben. Da der Hund offenbar keinen Maulkorb trug, wurde der Unbekannte durch den 40-jährigen Zugbegleiter auf die Maulkorbpflicht in den Zügen der Deutschen Bahn aufmerksam gemacht. Der Tatverdächtige soll den Zugbegleiter daraufhin unvermittelt beleidigt und bedroht haben. Auch schlug der Verdächtige dem deutschen Staatsangehörigen mutmaßlich mit der Faust gegen die Hand. Nach der Tat flüchtete der Mann mit seinem Hund aus dem Zug in unbekannte Richtung.

Der Tatverdächtige wurde als etwa 190 cm großer Mann mit kräftiger Statur beschrieben. Er soll kurze Haare und einen Vollbart gehabt haben. Zur Tatzeit trug er offenbar eine schwarze Brille.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Zeugen, die Angaben zur Sache oder dem Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 / 55049-1020, E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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