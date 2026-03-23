Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender von 61-Jährigem ins Gesicht geschlagen

Reutlingen (ots)

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 30-jährigen Reisenden ist es am Freitagnachmittag (20.03.2026) am Bahnhof in Reutlingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wartete der 30-Jährige gegen 14:50 Uhr gemeinsam mit seiner Frau und dem Kinderwagen vor einem Personenaufzug am Bahnsteig 1. Ein 61-jähriger deutscher Staatsangehöriger soll kurze Zeit später versucht haben, an der Familie vorbeizugehen, wobei dies aufgrund einer ebenfalls vor Ort befindlichen Baustelle wohl nicht möglich war. Auf sein Verhalten angesprochen, soll der 61-Jährige umgehend aggressiv gewesen sein und sein Gegenüber geschubst haben. Weiterhin schlug er nach derzeitigem Kenntnisstand dem 30-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit mehrmals mit der Faust in dessen Gesicht. Zufällig anwesende Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit bemerkten den Vorfall und konnten den 61-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei festhalten. Durch die Schläge wurde der 30-Jährige wohl leicht im Gesicht verletzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung wurde eingeleitet.

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