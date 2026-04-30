POL-PDLD: Offenbach - Schulwegkontrolle an der Grundschule Offenbach - Polizei zieht positive Bilanz
Offenbach (ots)
Am Mittwoch, den 29.04.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Landau im Zeitraum von 07:15 Uhr bis 08:20 Uhr eine gezielte Schulwegkontrolle im Bereich der Grundschule in Offenbach durch. Im Fokus der Maßnahmen stand die Sicherheit der Kinder auf ihrem Weg zur Schule sowie die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer. Erfreulicherweise mussten die eingesetzten Kräfte während des gesamten Zeitraums keinerlei Beanstandungen feststellen. Die Polizei lobt das vorbildliche Verhalten der Eltern und Verkehrsteilnehmer, was maßgeblich zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler beiträgt.
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Mike Bourdy
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