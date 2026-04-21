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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerin: E-Scooter-Fahrerin nach Unfall mit Radfahrerin verletzt

Schwerin (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am gestrigen Nachmittag im Bereich des Bürgermeister-Bade-Platz in Schwerin eine 23-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr zunächst eine 23-jährige deutsche E-Scooter-Fahrerin aus Schwerin den gemeinsamen Geh- und Radweg aus Richtung Obotritenring. Sie nutzte den Weg dabei entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung. Zeitgleich näherte sich ein 35-jähriger deutscher Radfahrer aus Schwerin aus Richtung Wismar kommend.

Im Kreuzungsbereich kam es gegen 15:25 Uhr zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Infolge des Unfalls wurde die E-Scooter-Fahrerin verletzt. Sie musste durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden. Der Radfahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Schäden an den Fahrzeugen sind bisher nicht bekannt geworden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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