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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Germersheim (ots)

Gestern führte die Polizei diverse Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Postgrabenstraße in Bellheim waren drei Autofahrer zu schnell und zwei nicht angeschnallt. Anschließend wurde in der August-Keiler-Straße in Germersheim kontrolliert. Hier kam es zu insgesamt sechs Geschwindigkeitsverstößen. Weiter waren auch dort fünf Autofahrer nicht angeschnallt. Danach nahmen die Beamten den Verkehr in der Rheinbrückenstraße ins Visier. Hier mussten neben sieben Gurtverstößen auch zwei Verstöße gegen die Kindersicherung geahndet werden. Auch zwei E Scooter Fahrer ohne gültigen Versicherungsschutz wurden aus dem Verkehr gezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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