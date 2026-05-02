Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verletzten Motorradfahrer zurückgelassen

Wolfersdorf,Neustadt/Orla, Stadtroda (ots)

Am Freitag, dem 01.05.2026, befuhren zwei Motorradfahrer hintereinander gegen 19:20 Uhr die Landstraße 1077 von Wolfersdorf in Fahrtrichtung Neustadt/Orla. Als sie sich ca. 500 m hinter Wolfersdorf befanden, durchfuhren sie eine S-Kurve. Dabei wurde das vorausfahrende Motorrad durch einen entgegenkommenden grauen Kleinwagen, möglicherweise einem VW Golf oder Polo, gestreift. In der Folge kam der touchierte Motorradfahrer zu Fall, wohingegen der dahinter befindliche Kradfahrer noch ausweichen konnte.

Während der Autofahrer seine Fahrt noch einige Meter fortsetzte, kurz anhielt und dann unverrichteter Dinge weiter fuhr, kümmerte sich der unverletzte Kradfahrer bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungswagen um seinen Bekannten.

Dieser wurde anschließend mit einer Schulterverletzung ins Uniklinikum Jena verbracht, während sich ein Abschleppdienst um sein nicht mehr fahrbereites Motorrad kümmerte.

Da der Pkw-Führer sich nach dem Unfall unverrichtet entfernte, muss sich dieser nun wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Auf Grund der Berührung müsste der Pkw einen größeren Schaden auf der linken Fahrzeugseite aufweisen.

Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. -verursacher machen kann, meldet sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens VUS/0107793/2026 bei der aufnehmenden Dienststelle.

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