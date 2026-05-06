Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliches Überholmanöver auf der L484 - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Pirmasens (ots)

Am Montagnachmittag (04.05.2026) kam es auf der L484 zwischen Niedersimten und Pirmasens zu einer Unfallflucht, nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein gefährliches Überholmanöver durchgeführt hatte. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein schwarzer Mercedes der V-Klasse die Landstraße in Fahrtrichtung Pirmasens. Laut Angaben des Fahrers kam ihm zu diesem Zeitpunkt ein kleiner LKW entgegen. Ein dahinterfahrender, dunkler PKW scherte plötzlich mit überhöhter Geschwindigkeit aus, um den Laster zu überholen. Um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern, musste der Fahrer des Mercedes eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Dabei kollidierte der Wagen mit dem Bordstein. Am Wagen des Geschädigten wurde die vordere rechte Felge sowie der Reifen beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahrerflucht und fragt: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu dem dunklen PKW machen? Besonders der Fahrer des überholten, kleinen LKW wird gebeten, sich als wichtiger Zeuge zur Verfügung zu stellen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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