LPI-G: (G) Gefälschtes Kennzeichen festgestellt (0105356/2026)

Greiz (ots) - Rückersdorf. Am Mittwochvormittag (29.04.2026) kam es auf der L1081 zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin missachtete nach bisherigen Erkenntnissen beim Einfahren in den fließenden Verkehr die Vorfahrt eines anderen Pkw eines 21-Jährigen. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Hierbei wurde die 42-Jährige leicht verletzt und medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr ...

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