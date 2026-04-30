LPI-G: (G) Gefälschtes Kennzeichen festgestellt (0105356/2026)
Gera (ots)
Gera. Polizeibeamte stellten am Mittwochmorgen (29.04.2026) in der Theaterstraße einen Anhänger fest, an dem ein unzulässiges Kennzeichen angebracht war. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kennzeichen nicht für den Anhänger ausgegeben. Die Polizei stellte das Kennzeichen sicher und leitete Ermittlungen ein. (SR)
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