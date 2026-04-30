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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Ladendiebstahl in Greiz (0106110/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Mittwoch (29.04.2026) wurde in einem Einkaufsmarkt in der August-Bebel-Straße ein Diebstahl festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten zwei weibliche Tatverdächtige im Alter von 12 und 24 Jahren, mehrere Kleidungsstücke im mittleren zweistelligen Wert aus dem Markt zu entwenden, indem sie die Etiketten entfernten und die Waren in ihrer Kleidung versteckten. Mitarbeitende bemerkten dies und hielten die Personen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Ermittlungen dauern an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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