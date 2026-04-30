Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Fensterscheibe einer Praxis beschädigt (0105825/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum zwischen Anfang April und dem 29.04.2026 beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Praxis in der Wallstraße. Durch bislang unbekannte Einwirkung wurde die Scheibe zerkratzt, wodurch ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei zu melden. (SR)

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