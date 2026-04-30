PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Fensterscheibe einer Praxis beschädigt (0105825/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum zwischen Anfang April und dem 29.04.2026 beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe einer Praxis in der Wallstraße. Durch bislang unbekannte Einwirkung wurde die Scheibe zerkratzt, wodurch ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 07:32

    LPI-G: (LK ABG) Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug (0105988/2026)

    Altenburg (ots) - Nobitz. Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum vom 27.04.2026 bis 29.04.2026 auf einem Parkplatz in den Spannenwiesen die Heckscheibe eines abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Scheibe des Fahrzeuges gewaltsam mithilfe eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Aus dem Innenraum wurde jedoch nichts entwendet. Es entstand ein ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:44

    LPI-G: (LK ABG) Ruhe und gesunde Skepsis lassen Schockanrufer ins Leere laufen (0104475/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg OT Kosma. Am 28.04.2026 gegen 11:38 Uhr erhielt eine 63-jährige Frau aus dem Ortsteil Kosma einen sogenannten Schockanruf. Ein unbekannter Täter gab am Telefon an, dass die Tochter der Geschädigten einen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Frau bewahrte Ruhe und blieb skeptisch. Durch gezielte Nachfragen der Angerufenen wurde der Anrufer ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 10:40

    LPI-G: (G) Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen (0104957/2026)

    Gera (ots) - Gera. Am 28.04.2026 im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr zerkratzten unbekannte Täter den Lack von insgesamt neun in der Rudelsburgstraße abgestellten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dazu ein unbekannter spitzer Gegenstand verwendet. Der entstandene Sachschaden dürfte den fünfstelligen Bereich erreichen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. (DL) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren