LPI-G: (LK ABG) Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs

Altenburg (ots) - Altenburg OT Kosma. Am 28.04.2026 gegen 11:38 Uhr erhielt eine 63-jährige Frau aus dem Ortsteil Kosma einen sogenannten Schockanruf. Ein unbekannter Täter gab am Telefon an, dass die Tochter der Geschädigten einen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Frau bewahrte Ruhe und blieb skeptisch. Durch gezielte Nachfragen der Angerufenen wurde der Anrufer ...

mehr