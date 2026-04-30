LPI-G: (LK ABG) Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs
Altenburg (ots)
Gößnitz. Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend (29.04.2026) gegen 18:10 Uhr einen E-Scooter-Fahrer am Dr.-Wilhelm-Külz-Platz. Dabei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet. (SR)
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