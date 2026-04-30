Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Autoradio aus Pkw entwendet (0105416/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Nacht vom 28.04.2026 zum 29.04.2026 drangen unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise in einen Pkw eines 25-Jährigen in der Karl-Matthes-Straße ein. Aus dem Fahrzeug wurde ein Autoradio entwendet. Zudem entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich am Pkw. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

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