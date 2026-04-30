LPI-G: (LK GRZ) Verkehrsunfall mit verletzter Fahrerin (0105741/2026)
Greiz (ots)
Rückersdorf. Am Mittwochvormittag (29.04.2026) kam es auf der L1081 zu einem Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin missachtete nach bisherigen Erkenntnissen beim Einfahren in den fließenden Verkehr die Vorfahrt eines anderen Pkw eines 21-Jährigen. In der Folge kollidierten beide Fahrzeuge. Hierbei wurde die 42-Jährige leicht verletzt und medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt weiterhin zum Unfallhergang. (SR)
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