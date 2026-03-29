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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Roggentin

Rostock (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fahrzeuginsassen ereignete sich am Sonntagmorgen in der Ortslage Roggentin bei Rostock. Gegen 05:20 Uhr befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen der 62-jährige Fahrer eines Seat die Kösterbecker Straße und wollte über die Kreuzung der B 110 geradeaus weiter in Richtung der Mecklenburger Straße fahren. Zeitgleich befuhr eine 60-jährige Peugeot-Fahrerin die B 110 in Richtung Rostock. Der Seat-Fahrer missachtete beim Überqueren der Kreuzung die Vorfahrt der Peugeot-Fahrerin in dessen Folge beide Fahrzeuge seitlich zusammenstießen. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer verletzt und mit Rettungswagen zur Durchführung weiterer Untersuchungen in Rostocker Kliniken gebracht. Sowohl der Seat als auch der Peugeot waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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