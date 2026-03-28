POL-HRO: 13-jähriger Vermisster aus Schwerin wohlbehalten angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Schwerin (ots)
Der seit Donnerstag, 26.03.2026, in Schwerin vermisste 13-Jährige, siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/lne9y , ist heute wohlbehalten angetroffen worden.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst
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