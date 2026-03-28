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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 13-jähriger Vermisster aus Schwerin wohlbehalten angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Schwerin (ots)

Der seit Donnerstag, 26.03.2026, in Schwerin vermisste 13-Jährige, siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/lne9y , ist heute wohlbehalten angetroffen worden.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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