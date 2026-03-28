Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung in Wismar

Wismar (ots)

Am Freitagabend kam es in der Wismarer Rudolf-Breitscheid-Straße zu einem Küchenbrand bei dem ein geschätzter Sachschaden von 20.000 Euro entstanden ist. Gegen 18:10 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer Qualmentwicklung aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Kameraden der Wismarer Feuerwehr konnten die 64-jährige Wohnungsinhaberin unverletzt aus der Wohnung retten und das Feuer gegen 18:40 Uhr als gelöscht melden. Nach derzeitigem Stand ist die Entstehung des Feuers möglicherweise auf eine Zigarette in der Küche zurückzuführen. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes haben die Wohnung zur Durchführung weiterer Ermittlungen versiegelt und den Brandort beschlagnahmt. Der Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt. Die 64-Jährige kam bei Verwandten unter. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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