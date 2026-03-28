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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw in Bützow angezündet

Bützow (ots)

Gegen 03:50 Uhr erhielt die Polizei am Samstagmorgen die Information über einen brennenden Pkw in Bützow. Der Opel stand abgeparkt in der Kühlungsborner Str. in Bützow. Laut Hinweisen gab es zuvor einen Knall in dessen Folge sich der Brand entwickelte. Gegen 05:00 Uhr beendete die Feuerwehr die Löschmaßnahmen. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes kamen zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz. Derzeit ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen Unbekannt. Die Schadenshöhe wird polizeilich auf etwa 12.000 Euro beziffert. Da der Pkw recht abseitsstand, waren andere Fahrzeuge oder Gebäude nicht gefährdet. Hinweise zum Täter, einem möglichen Fahrzeug und der Tat nehmen das PR Bützow unter der TelNr.: 038461/ 424 224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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