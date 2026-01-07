PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geschwindigkeitsmessung bei Remstecken

Koblenz (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 06.01.2026, gegen 11:40 Uhr führten die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Koblenz 1 Geschwindigkeitsmessungen auf der B327 in Höhe Remstecken durch. In der 70er-Zone außerhalb geschlossener Ortschaften konnten in kurzer Zeit insgesamt 15 Autos mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Der "Tagesschnellste" wurde dabei mit 100 km/h geblitzt. Die entsprechenden Bußgeldverfahren wurden eingeleitet, weitere Kontrollmaßnahmen sind in Planung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
POK'in Verena Dörfer

Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:06

    POL-PPKO: Einbruch in Erdgeschosswohnung in der Mainzer Straße - Hinweise gesucht!

    Koblenz (ots) - Im Laufe des gestrigen Montags, den 05.01.2026, kam es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mainzer Straße zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters in die Wohnung. Anschließend wurden einige Zimmer durchwühlt, Wertgegenstände wurden hierbei nach dem bisherigen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 21:41

    POL-PPKO: Vollsperrung BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt aufgrund Unfall mit Lkw

    Montabaur (ots) - Gegen 20:39 Uhr gingen die ersten Meldungen über einen Unfall mit einem querstehenden Lkw auf der BAB 3 zwischen dem Autobahndreieck Dernbach und der Abfahrt Montabaur in Fahrtrichtung Frankfurt ein. Die Richtungsfahrbahn ist derzeit voll gesperrt. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Aus dem Lkw laufen Betriebsstoffe aus, er ist nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren