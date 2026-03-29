Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an AfD-Wahlkreisbüro in Schwerin

Schwerin (ots)

Gegen 03:25 Uhr stellte am Sonntagmorgen eine Funkwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Schwerin eine zerstörte Scheibe am AfD-Wahlkreisbüro am Schweriner Bürgermeister-Bade-Platz fest. Hier haben bislang unbekannte Täter zuvor mit dem Abdeckgitter eines Kellerschachtes auf die Scheibe geworfen und dadurch die äußere Verglasung des Fensters zerstört. Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes kamen zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Täter und der Tat nehmen das Polizeihauptrevier in Schwerin unter der TelNr.: 0385/ 5180 2224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell