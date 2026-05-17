Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilungen der PI Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

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Verkehrsunfall mit Rollerfahrer -schwerverletzt- Am Samstag, den 16.05.2026 um 18.35 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Wehdeler mit einem Leichtkraftrad Roller der Marke Alphamotors in der Ortschaft Geestenseth die Wehdeler Straße (L 143) in Richtung Wehdel. Hier kam der 18-jährige aus ungeklärter Ursache ins Schlingern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der 18-jährige schwere Verletzungen zu und musste per Rettungswagen ins Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide verbracht werden. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro.

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Gefährdung des Straßenverkehrs durch Gegenstandswürfe von einer Fußgängerbrücke

Am 16.05.2026, gegen 22:42 Uhr, teilte eine 43-jährige Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste der Polizei mit, dass ihr Pkw im Wänhödener Weg im Ortsteil Midlum in 27639 Wurster Nordseeküste von einer Fußgängerbrücke mit Gegenständen beworfen wurde. Die Gegenstände trafen die Fahrzeugfront, richteten jedoch keinen Schaden an. Die Frau beobachtete Kinder, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Diese flüchteten vor Eintreffen der Beamten in unbekannte Richtung. Zeugen, die ebenfalls gefährdet wurden oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743-928-0) zu melden.

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