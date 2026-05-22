Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Albert-Einstein-Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen am Donnerstag, 21. Mai, in der Zeit zwischen 17.10 Uhr und 19.20 Uhr in ein Einfamilienhau an der Albert-Einstein-Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür unbefugten Zutritt. Im Haus durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Zeugenhinweise zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

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