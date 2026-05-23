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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ein Schwer- und ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall

Hamm-Westtünnen (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße wurde am Freitag, gegen 11.40 Uhr, ein 86-jähriger Rollstuhlfahrer schwer und ein 70-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der 70-Jährige beabsichtigte zur Unfallzeit mit seinem Opel Corsa von der Menzelstraße nach links auf die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße abzubiegen. Gleichzeitig beabsichtigte der 86-Jährige die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße mit seinem Rollstuhl auf der westlichen Fußgängerfurt in nördliche Richtung zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die beiden Senioren wurden jeweils mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Während der 70-Jährige nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte, verbleibt der 86-Jährige stationär. Zur Spurensuche und Spurensicherung erfolgte die Unterstützung durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße bis etwa 15.10 Uhr voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. (ag)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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