Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hocher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einem Zusammenstoß zweier Pkw im Kreuzungsbereich Wambeler Straße/In der Kuhweide, zog sich ein 65-Jähriger am Freitag, 22. Mai, leichte Verletzungen zu.

Ein 32-jähriger Ford-Fahrer befuhr gegen 14.45 Uhr die Wambeler Straße in westlicher Richtung. Zeitgleich befuhr ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer aus Welver die Straße In der Kuhweide in nördlicher Richtung. Als er beabsichtige die Straße weiterhin nördlich zu befahren kam es im Kreuzungsbereich Wambeler Straße zum Zusammenstoß. Der Mercedes-Fahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Beide Pkw waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der Ford wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt zirka 45.150 Euro. (bf)

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