PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Büchelberg - Diebstahl von Grabschmuck

Büchelberg (ots)

In dem Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Kreuze und Statuen von Gräbern am Friedhof in Büchelberg. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Grabschmuck durch erhebliche Gewalteinwirkung aus den jeweiligen Grabsteinen herausgebrochen. Durch die Taten entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Weitere Geschädigte und auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren