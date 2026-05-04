Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Büchelberg - Diebstahl von Grabschmuck

Büchelberg (ots)

In dem Zeitraum von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere Kreuze und Statuen von Gräbern am Friedhof in Büchelberg. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Grabschmuck durch erhebliche Gewalteinwirkung aus den jeweiligen Grabsteinen herausgebrochen. Durch die Taten entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Weitere Geschädigte und auch Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

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