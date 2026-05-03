Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Zusammenstoß auf der Autobahn geflüchtet -Zeugenaufruf!

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A65/ Landau (ots)

Am Samstag, 02.05.2026 gegen 16:40 Uhr kam es auf der BAB 65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Landau-Zentrum und Landau-Nord, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Geschädigte den rechten Fahrstreifen der Autobahn. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer überholte zunächst einen weiteren Pkw auf dem linken Fahrstreifen, wechselte anschließend auf den rechten Fahrstreifen und überholte die Geschädigte dort von rechts. Beim Wiedereinscheren knapp vor dem Fahrzeug der Geschädigten kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen der rechten Fahrzeugfront der Geschädigten und dem linken Fahrzeugheck des unbekannten Fahrzeugs. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen VW-Bus gehandelt haben. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

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