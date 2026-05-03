Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 19:34 Uhr im Woogweg in Edenkoben zu einem Fahrradunfall, bei dem ein 69-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Radfahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrrad, geriet in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte in einen Bachlauf. Hierbei zog er sich Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol im Straßenverkehr - auch bei Fahrradfahrern - ein erhebliches Risiko darstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell