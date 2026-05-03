PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

POL-PDLD: Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Edenkoben (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, kam es gegen 19:34 Uhr im Woogweg in Edenkoben zu einem Fahrradunfall, bei dem ein 69-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Radfahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrrad, geriet in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte in einen Bachlauf. Hierbei zog er sich Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol im Straßenverkehr - auch bei Fahrradfahrern - ein erhebliches Risiko darstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Nicole Weber, PHK'in

Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 10:07

    POL-PDLD: Landau - Auffahrunfall unter Alkoholeinwirkung

    Landau (ots) - Ungenügender Sicherheitsabstand war vermutlich nicht alleine die Ursache für einen Auffahrunfall am Samstag, den 02.05.2026 gegen 16:30 Uhr in der Horststraße in Landau. Ein 37-jähriger, polnischer Staatsangehöriger fuhr bei stockendem Verkehr auf einen vorausfahrenden, zu diesem Zeitpunkt stehenden PKW auf. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten beim Unfallverursacher Atemalkohol feststellen, ein ...

    mehr
  • 03.05.2026 – 08:20

    POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fahrradfahrer

    Pleisweiler-Oberhofen (ots) - Am Samstag, dem 02. Mai 2026 gegen 12:15 Uhr, kam es auf einem Feldweg zwischen Bad Bergzabern und Pleisweiler-Oberhofen, oberhalb des Lidl-Marktes, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der 16-jährige Radfahrer war in Richtung Pleisweiler-Oberhofen unterwegs und wurde im Bereich einer Kreuzung von einem links kommenden Pkw erfasst. Der unbekannte ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 07:54

    POL-PDLD: Motorradunfälle auf der B48

    Annweiler (ots) - Bei bestem Wetter am 01. Mai war die beliebte Motorradstrecke B48 von Annweiler in Richtung Johanniskreuz sehr strak frequentiert. Leider kam es zu zwei Verkehrsunfällen durch Motorradfahrer. Bei ersten stürzte der Motorradfahrer im Kurvenbereich und verletzte sich. Beim zweiten Unfall verlor ein Motorradfahrer ebenfalls im Kurvenbereich die Kontrolle, sodass er und seine Soziusfahrerin in einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren