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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Samstag, dem 02. Mai 2026 gegen 12:15 Uhr, kam es auf einem Feldweg zwischen Bad Bergzabern und Pleisweiler-Oberhofen, oberhalb des Lidl-Marktes, zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Der 16-jährige Radfahrer war in Richtung Pleisweiler-Oberhofen unterwegs und wurde im Bereich einer Kreuzung von einem links kommenden Pkw erfasst.

Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Bad Bergzabern von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinwiese zum Fahrzeug oder Fahrer liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Sarter, PK

Telefon: 06343-9334 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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