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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Trunkenheitsfahrt in Verbindung mit Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Wörth (ots)

Eine Wohnungsdurchsuchung und die Führerscheinsicherstellung waren das Ergebnis einer Trunkenheitsfahrt in Verbindung mit Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht. Demnach befuhr der Fahrer eines Pkw am 01.05.2026, gegen 23:30 Uhr die Bahnhofstraße in Hagenbach. Im Bereich einer Fußgängerfurt kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, streift das dortige Verkehrsschild und gefährdete dadurch auf dem Gehweg befindliche Personen. Anschließend fuhr der Fahrer einfach weiter. Da sich die Zeugen das Kennzeichen merkten, konnte der Fahrzeughalter ermittelt werden. Da an der Halteranschrift niemand öffnete, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Tür geöffnet, die Wohnung durchsucht, der Beschuldigte ermittelt und da eine Alkoholisierung merklich war eine Blutprobe durchgeführt. Im Anschluss wurde der Führerschein sichergestellt und das entsprechende Strafverfahren wurde geführt.

Rückfragen bitte an:

PI Wörth am Rhein
07271/9221-0
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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