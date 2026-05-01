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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kurioser Diebstahl von Deko - Eiswaffel in der Hexennacht

Edenkoben (ots)

In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai kam es am Eiscafé Engers in Edenkoben zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine etwa 1,50m hohe Eiswaffel aus Kunststoff, die zu Dekorationszwecken von einer aufgestellten Eisbärenfigur gehalten wurde. Der Deko- Eisbär selbst blieb unversehrt, musste jedoch ohne seine auffällige Eiswaffel zurückgelassen werden. Ob die Eiswaffel als spontane "Hexennacht- Trophäe" diente oder gezielt entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib der übergroßen Eiswaffel. Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Edenkoben unter der Rufnummer 06323-9550 oder schriftlich per Mail, piedenkoben@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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