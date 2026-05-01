Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verirrter Tourist in der Hexennacht

Maikammer (ots)

In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05. meldeten mehrere Anwohner der Polizeiinspektion Edenkoben einen scheinbar stark alkoholisierten Randalierer in Maikammer. Vor Ort konnte ein 32-jähriger Tourist aus Nordrhein-Westfahlen angetroffen werden, welcher das falsche Anwesen für seine Ferienwohnung hielt. Da er die Tür nicht öffnen konnte, schlug er kurzerhand deren Glaseinfassung ein und beschädigte mehrere Fensterläden. Durch die Beamten konnte der Mann schließlich an die richtige Anschrift geleitet werden. Mit Hilfe der eingesetzten Beamten konnte der Mann schließlich doch noch in sein richtiges Bett verbracht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

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