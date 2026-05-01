POL-PDLD: Annweiler-Unfallflucht am Meßplatz
Annweiler (ots)
Am 29.04.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor der Verbandsgemeinde in Annweiler. Zwischen 14:10 Uhr und 15:00 Uhr wurde der dort geparkte blaue Jeep im Bereich der Fahrertür durch einen bislang Unbekannten beschädigt.
Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
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Telefon: 06346-96460
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