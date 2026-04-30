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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Versuchter Einbruch durch Kinder

Wörth am Rhein (ots)

Gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei Wörth ein versuchter Einbruch in der Heinrich-Schütz-Straße in Wörth am Rhein gemeldet und dass ein Täter festgehalten werde. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 12- und ein 13-Jähriger Junge versuchten in einen Lagerraum eines Anwesens zu gelangen. Hierzu warfen die beiden Kinder zunächst kleinere Steine gegen eine Scheibe, die hierdurch sprang. Anschließend versuchten die beiden Täter mit Backsteinen die Tür zum Lagerraum gewaltsam aufzuschlagen. Die beiden Jungs rechneten allerdings nicht damit, dass sich der Eigentümer zu diesem Zeitpunkt im Lagerraum befand. Als der Eigentümer die Tür zum Lagerraum öffnete, konnte er einen der beiden Täter festhalten und verständigte die Polizei. Der zweite Täter konnte zunächst flüchten, wurde aber später durch die eingesetzten Beamten ermittelt. Der festgehaltene Täter wurde im Anschluss an seine Eltern überstellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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