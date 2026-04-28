Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pkw überschlägt sich nach Kollision mit einem Reh

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026 um 0:27 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer in Warendorf bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 24-Jährige aus Lünen fuhr auf der Bundesstraße 475 von Warendorf in Richtung Westkirchen, als er im Bereich der Bauerschaft Vohren auf der Fahrbahn mit einem Reh kollidierte. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich infolge dessen zweimal überschlug, anschließend von der Fahrbahn abkam und auf dem Dach liegend auf einem Acker zum Stillstand kam. Der 24-Jährige verletzte sich hierbei und wurde von Rettungskräften zu einem Krankenhaus verbracht.

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