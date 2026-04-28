PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pkw überschlägt sich nach Kollision mit einem Reh

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.04.2026 um 0:27 Uhr wurde ein Pkw-Fahrer in Warendorf bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der 24-Jährige aus Lünen fuhr auf der Bundesstraße 475 von Warendorf in Richtung Westkirchen, als er im Bereich der Bauerschaft Vohren auf der Fahrbahn mit einem Reh kollidierte. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich infolge dessen zweimal überschlug, anschließend von der Fahrbahn abkam und auf dem Dach liegend auf einem Acker zum Stillstand kam. Der 24-Jährige verletzte sich hierbei und wurde von Rettungskräften zu einem Krankenhaus verbracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 03:31

    POL-WAF: Oelde. Zwei Verletzte nach einem Verkehrsunfall

    Warendorf (ots) - Am Montag, 27.04.2026, 16:28 Uhr wurden in Oelde auf der Warendorfer Straße zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Eckernförde befand sich mit seinem Fahrzeug auf dem Mühlenweg und fuhr an der Einmündung zur Warendorfer Straße aus bisher noch nicht bekannter Ursache auf den Pkw eines verkehrsbedingt wartenden 45-jährigen Warendorfers auf. Unmittelbar darauf ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 12:56

    POL-WAF: Ennigerloh. Schlangenlinien und bei Rot gefahren

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 26.4.2026, gegen 4.00 Uhr fiel ein Autofahrer wegen seiner Fahrweise im Bereich Westkirchen und Ennigerloh auf. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete den Mann, weil er Schlangenlinien sowie zu schnell fuhr und das Rotlicht einer Baustellenampel missachtete. Polizisten hielten den 30-Jährigen auf der Neubeckumer Straße an. Der Mann ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 12:46

    POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrerin war absolut fahruntüchtig

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 26.4.2026, 0.25 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer die verdächtige Fahrweise einer Autofahrerin zunächst in Oelde und anschließend in Ostenfelde. Polizisten konnten die 22-Jährige auf dem Riecksweg in Ostenfelde anhalten. Bei der weiteren Kontrolle der 22-Jährigen stellte sich heraus, dass sie absolut fahruntüchtig und ein Reifen des Autos beschädigt war. Die Beamten ließen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren