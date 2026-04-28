Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Verletzte nach einem Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Montag, 27.04.2026, 16:28 Uhr wurden in Oelde auf der Warendorfer Straße zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Eckernförde befand sich mit seinem Fahrzeug auf dem Mühlenweg und fuhr an der Einmündung zur Warendorfer Straße aus bisher noch nicht bekannter Ursache auf den Pkw eines verkehrsbedingt wartenden 45-jährigen Warendorfers auf. Unmittelbar darauf prallte er gegen einen an der Warendorfer Straße geparkten Pkw, rollte noch weiter und klemmte einen auf dem Radweg fahrenden 38-jähriger Pedelecfahrer zwischen seinem Pkw und einer Hauswand ein. Der Pedelecfahrer wurde hierdurch schwer verletzt; der 45-jährige Warendorfer wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt. Beide Verletzten wurden von Rettungskräften nach der Erstversorgung in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Warendorfer Straße im Bereich des Mühlenweges gesperrt.

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