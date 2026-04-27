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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Pkw mutmaßlich in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.4.2026, 4.20 Uhr brannte ein Pkw auf der Hammer Straße in Ahlen. Kräfte der Feuerwehr löschten das in Vollbrand stehende Auto. Nach ersten Ermittlungen dürfte das Feuer gelegt worden sein. Durch den Brand traten Betriebsflüssigkeiten aus dem Pkw aus und ein angrenzender Zaun wurde beschädigt. Wer hat am Tatort, Höhe Hausnummer 309, verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu der mutmaßlichen Brandstiftung machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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