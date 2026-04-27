Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zeugin beobachtete Sachbeschädigung - 20-Jähriger tatverdächtig

Warendorf (ots)

Am Samstag, 25.4.2026, 0.15 Uhr beobachtete eine Anwohnerin wie drei junge Personen in Höhe Andreasstraße/Bleichstraße in Warendorf ein Verkehrszeichen mit Farbe besprühten und einen Böller zündeten. Während der Fahndung entdeckten Polizisten nach einem weiteren Zeugenhinweis einen 20-jährigen Münsteraner, der Farbreste an den Händen hatte. Bei der Suche nach weiteren möglichen Schmierereien stellten die Beamten besprühte Verkehrszeichen und Gegenstände fest. Die Polizisten leiteten Ermittlungsverfahren gegen den 20-Jährigen sowie seinen unbekannten Mittätern ein.

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