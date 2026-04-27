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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Betrunkenen Bewohner in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstagmittag (25.4.2026, 13.00 Uhr) kam es zu einem Polizeieinsatz in einer kommunalen Unterkunft auf der Bahnhofstraße in Ostbevern. Ein 61-jähriger stark alkoholisierter Bewohner randalierte dort und bedrohte einen 66-Jährigen und eine 67-Jährige, die dort ebenfalls untergebracht sind. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der 61-Jährige aggressiv und missachtete deren Aufforderungen. Als er gefesselt wurde, trat er eine Polizistin gegen den Oberschenkel und verletzte sie leicht. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Mann in Gewahrsam und leiteten Ermittlungsverfahren gegen den 61-Jährigen ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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