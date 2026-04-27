POL-WAF: Ahlen. Autofahrer bekifft unterwegs
Warendorf (ots)
Am Sonntag. 26.4.2026 hielten Polizisten gegen 14.25 Uhr einen Autofahrer auf der Warendorfer Straße in Ahlen an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Cannabis oder Betäubungsmitteln. Der Vortest, den der Ahlener durchführte bestätigte den Cannabiskonsum. Die Beamten ließen dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Ahlen ein.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell