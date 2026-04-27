POL-WAF: Ahlen. Autofahrer bekifft unterwegs

Warendorf (ots) - Am Samstagmittag (25.4.2026, 13.00 Uhr) kam es zu einem Polizeieinsatz in einer kommunalen Unterkunft auf der Bahnhofstraße in Ostbevern. Ein 61-jähriger stark alkoholisierter Bewohner randalierte dort und bedrohte einen 66-Jährigen und eine 67-Jährige, die dort ebenfalls untergebracht sind. Auch gegenüber den Polizisten verhielt sich der 61-Jährige aggressiv und missachtete deren Aufforderungen. ...

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