POL-WAF: Warendorf-Milte. Vier Männer brachen in Wohnung ein
Warendorf (ots)
Vier unbekannte Männer brachen am Sonntag, 26.4.2026, 15.50 Uhr in eine leerstehende Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße Milter Mühlenpatt in Milte ein. Ein vorbeifahrender Fahrradfahrer hatte vier Personen beobachtet, die über den Zaun geklettert und mit einem schwarzen 3er BMW (GT-JQ 1392) in Richtung Sassenberg geflüchtet waren. Hinweise zu dem Einbruch oder dem genutzten Pkw nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell