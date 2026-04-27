POL-WAF: Warendorf-Milte. Vier Männer brachen in Wohnung ein

Warendorf (ots) - Am Freitagabend (24.4.2026, 20.35 Uhr) kam es auf dem Beckumer Marktplatz zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dem voraus ging ein Streit, weil der 26-Jährige drei Frauen angesprochen und ihnen gefolgt war. Der 35-Jährige hatte den Jüngeren aufgefordert, dies zu unterlassen. Da der alkoholisierte 26-jährige Beckumer bereits drei Mal an dem Tag wegen Sachbeschädigungen ...

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