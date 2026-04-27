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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Schlangenlinien und bei Rot gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.4.2026, gegen 4.00 Uhr fiel ein Autofahrer wegen seiner Fahrweise im Bereich Westkirchen und Ennigerloh auf. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete den Mann, weil er Schlangenlinien sowie zu schnell fuhr und das Rotlicht einer Baustellenampel missachtete. Polizisten hielten den 30-Jährigen auf der Neubeckumer Straße an. Der Mann aus Radevormwald führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser lag über der absoluten Fahruntüchtigkeit. Die Einsatzkräfte ließen dem 30-Jährigen eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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