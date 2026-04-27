Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Autofahrerin war absolut fahruntüchtig

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 26.4.2026, 0.25 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer die verdächtige Fahrweise einer Autofahrerin zunächst in Oelde und anschließend in Ostenfelde. Polizisten konnten die 22-Jährige auf dem Riecksweg in Ostenfelde anhalten. Bei der weiteren Kontrolle der 22-Jährigen stellte sich heraus, dass sie absolut fahruntüchtig und ein Reifen des Autos beschädigt war. Die Beamten ließen der Frau eine Blutprobe entnehmen und stellten ihren ungültigen litauischen Führerschein sicher. Außerdem wurde der beschädigte Pkw abgeschleppt und die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren gegen die Oelderin ein.

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