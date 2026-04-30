Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Winden - Unfall mit schwer verletzten Fahrradfahrer

Winden (ots)

Am gestrigen Mittwochnachmittag befuhr ein 16-Jähriger Fahrradfahrer gegen 16.00 Uhr die Kreisstraße von Steinweiler in Richtung Winden. Kurz vor dem Bahnübergang wollte der 16-Jährige zwei vor ihm fahrende Fahrradfahrer überholen. Da einer der vorausfahrenden Fahrradfahrer anzeigte, dass sie links abbiegen möchten, zog der 16-Jährige sein Fahrrad nach links und kollidierte mit der Schutzplanke vor dem dortigen Andreaskreuz. Bei der Kollision mit der Schutzplanke überschlug sich der 16-Jährige und blieb verletzt dahinter liegen. Nach der Erstversorgung wurde der 16-Jährige aufgrund einer schweren Beinverletzung mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme musste der Bahnverkehr gestoppt werden.

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