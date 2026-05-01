Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei ahndet allerhand Verkehrsverstöße

Edesheim (ots)

Am 30.04.2026 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Verkehrskontrollstelle in der Staatsstraße in Edesheim eingerichtet. Innerhalb von zweieinhalb Stunden wurden 16 Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welche sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten. Elf Fahrzeugführer bedienten ihr Mobiltelefon bei der Fahrt, zwei Fahrzeugführer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Darüber hinaus waren zwei Insassen kontrolliert worden, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich wurde bei einem Verkehrsteilnehmer ein Einhandmesser aufgefunden. Da das Führen solcher Messer eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wurde das Messer von den Beamten sichergestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

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