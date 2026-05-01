PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei ahndet allerhand Verkehrsverstöße

Edesheim (ots)

Am 30.04.2026 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei eine Verkehrskontrollstelle in der Staatsstraße in Edesheim eingerichtet. Innerhalb von zweieinhalb Stunden wurden 16 Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welche sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit hielten. Elf Fahrzeugführer bedienten ihr Mobiltelefon bei der Fahrt, zwei Fahrzeugführer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Darüber hinaus waren zwei Insassen kontrolliert worden, welche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich wurde bei einem Verkehrsteilnehmer ein Einhandmesser aufgefunden. Da das Führen solcher Messer eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wurde das Messer von den Beamten sichergestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 01.05.2026 – 09:43

    POL-PDLD: Annweiler-Unfallflucht am Meßplatz

    Annweiler (ots) - Am 29.04.2026 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor der Verbandsgemeinde in Annweiler. Zwischen 14:10 Uhr und 15:00 Uhr wurde der dort geparkte blaue Jeep im Bereich der Fahrertür durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346-96460 oder per E-Mail pwannweiler@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 10:03

    POL-PDLD: Wörth am Rhein - Versuchter Einbruch durch Kinder

    Wörth am Rhein (ots) - Gegen 17:30 Uhr wurde der Polizei Wörth ein versuchter Einbruch in der Heinrich-Schütz-Straße in Wörth am Rhein gemeldet und dass ein Täter festgehalten werde. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 12- und ein 13-Jähriger Junge versuchten in einen Lagerraum eines Anwesens zu gelangen. Hierzu warfen die beiden Kinder zunächst kleinere Steine gegen eine Scheibe, die hierdurch sprang. ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 10:02

    POL-PDLD: Winden - Unfall mit schwer verletzten Fahrradfahrer

    Winden (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag befuhr ein 16-Jähriger Fahrradfahrer gegen 16.00 Uhr die Kreisstraße von Steinweiler in Richtung Winden. Kurz vor dem Bahnübergang wollte der 16-Jährige zwei vor ihm fahrende Fahrradfahrer überholen. Da einer der vorausfahrenden Fahrradfahrer anzeigte, dass sie links abbiegen möchten, zog der 16-Jährige sein Fahrrad nach links und kollidierte mit der Schutzplanke vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren