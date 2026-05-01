Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugenaufruf: Unfallflucht mit gestürztem Motorradfahrer

Hainfeld (ots)

Am 30.04.2026 kam es gegen 07:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Hainfeld und Flemlingen. Dabei schnitt ein Autofahrer eine Kurve derart, dass ein entgegenkommender 16-jähriger Motorradfahrer in den Grünstreifen ausweichen musste, dort stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher fuhr ungehindert weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein hinzukommender unbeteiligter dritter Verkehrsteilnehmer hielt kurz darauf an und half dem gestürzten Jugendlichen. Die Polizeiinspektion Edenkoben bittet Zeugen, insbesondere den helfenden Verkehrsteilnehmer, sich bei hiesiger Dienststelle unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

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