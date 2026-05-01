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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kletterunfall am Lauterschwaner Rappenfels

Birkenhördt (ots)

Am Nachmittag des 01.05.2026 kam es am Lauterschwaner Rappenfelsen zu einem Kletterunfall, bei dem ein achtjähriges Mädchen aus etwa zehn Metern Höhe abstürzte. Das Mädchen wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Dahner Felsenland geborgen und anschießend zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik verbracht. Nach aktuellem Stand erlitt das Mädchen glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Schönmann, PHKin
Telefon: 06343-9334-0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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