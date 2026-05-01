POL-PDLD: Kletterunfall am Lauterschwaner Rappenfels

Edenkoben (ots) - In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai kam es am Eiscafé Engers in Edenkoben zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine etwa 1,50m hohe Eiswaffel aus Kunststoff, die zu Dekorationszwecken von einer aufgestellten Eisbärenfigur gehalten wurde. Der Deko- Eisbär selbst blieb unversehrt, musste jedoch ohne seine auffällige Eiswaffel zurückgelassen werden. Ob die ...

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