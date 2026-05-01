POL-PDLD: Kletterunfall am Lauterschwaner Rappenfels
Birkenhördt (ots)
Am Nachmittag des 01.05.2026 kam es am Lauterschwaner Rappenfelsen zu einem Kletterunfall, bei dem ein achtjähriges Mädchen aus etwa zehn Metern Höhe abstürzte. Das Mädchen wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Dahner Felsenland geborgen und anschießend zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik verbracht. Nach aktuellem Stand erlitt das Mädchen glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen.
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