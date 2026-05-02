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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfälle auf der B48

Annweiler (ots)

Bei bestem Wetter am 01. Mai war die beliebte Motorradstrecke B48 von Annweiler in Richtung Johanniskreuz sehr strak frequentiert. Leider kam es zu zwei Verkehrsunfällen durch Motorradfahrer. Bei ersten stürzte der Motorradfahrer im Kurvenbereich und verletzte sich. Beim zweiten Unfall verlor ein Motorradfahrer ebenfalls im Kurvenbereich die Kontrolle, sodass er und seine Soziusfahrerin in einen entgegenkommenden PKW rutschten. Ein nachfolgender Motorradfahrer nahm das am Boden liegende Fahrzeug zu spät wahr, kollidierte damit und kam ebenfalls samt Soziusfahrer zu Fall. Bilanz beider Unfälle: Neun beteiligte Personen, drei Schwerverletzte, zwei Leichtverletzte, ein Rettungshubschraubereinsatz, eine Vollsperrung, eine Teilsperrung und vier, teils total, beschädigte Fahrzeuge. Bei beiden Unfällen dürfte die der örtlichen Umgebung nicht angepasste Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein. Unverletzt blieben lediglich die Insassen des PKW beim zweiten Unfall.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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